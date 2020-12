Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATANITA HAUCK Wir haben in den vergangenen Wochen mit Erschrecken die hohe Zahl von Infektionen mit Covid 19 in den Altenheimen in Ludwigshafen und in weiten Teilen der Bundesrepublik verfolgt. Laut dem Robert-Koch-Institut haben wir in bundesdeutschen Alten- und Pflegeheimen doppelt so viele Ausbrüche von Covid 19 als während der ersten ... Mehr lesen »