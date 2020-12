Ludwigshafen – Sport und Fitness während der Coronakrise – so gelingt es Zuhause ein effektives Fitnessprogramm auf die Beine zu stellen!

https://unsplash.comLudwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Sport und Fitness während der Coronakrise – so gelingt es Zuhause ein effektives Fitnessprogramm auf die Beine zu stellen!

Die Coronakrise hat den Alltag weiterhin fest im Griff, so dass Freizeitangebote und Möglichkeiten zum Sport und Fitness derzeit sehr eingeschränkt sind. Die Fitnessstudios sind weiter geschlossen und das Fitnessprogramm im Sportverein fällt aus. Doch muss der Lockdown der Fitness- und Sportangebote kein Grund sein, um vollständig auf das Fitnessprogramm zu verzichten. Wer nach wie vor bestrebt die Traumfigur zu erreichen, sein Gewicht zu reduzieren oder Muskelmasse aufzubauen, kann dies auch mit einem Fitnessprogramm in den eigenen vier Wänden schaffen. So gibt es unzählige Sportübungen, die sich im heimischen Domizil durchführen lassen. Ob mit oder ohne Trainingsgeräte hängt dabei vor allem von den persönlichen Trainingszielen und dem Platzangebot in den eigenen vier Wänden ab. Demnach gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, um auch Zuhause die Pfunde purzeln zu lassen oder den Muskelaufbau voranzutreiben. Wir zeigen Ihnen wie es funktioniert. Der folgende Ratgeber stellt Ihnen eine Reihe von praktischen Fitness- und Sportübungen vor, die sich auch Zuhause erledigen lassen. Je nach den eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen an ein Sportprogramm gibt es demnach ganz unterschiedliche Optionen.

Einen Fitnessraum in den eigenen vier Wänden einrichten

Die wohl beste Lösung für ein Fitnessprogramm in den eigenen vier Wänden stell ein hauseigener Fitnessraum dar. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich viel Geld für Trainingsequipment und Trainingsgeräte auszugeben. Oftmals gelingt es durch verschiedene multifunktionale Trainingsgeräte gleich verschiedene Übungen durchzuführen. Hier gilt es zunächst die eigenen Trainingsziele zu klären, ehe man sich an die Einrichtung eines privaten Fitnessraums begibt. Ob Cardio, Krafttraining oder Aerobic – je nach den persönlichen Trainingszielen lassen sich mithilfe unterschiedlicher Trainingsgeräte die gesteckten Ziele erreichen. So ist es zunächst hilfreich sich einen Überblick von verschiedenen Trainingsgeräten für den Heimbereich zu verschaffen. Die Plattform von Gorilla Sports hält hier eine breite Palette an verschiedenen Trainingsgeräten bereit, die sich hervorragend zum Training im privaten Fitnessraum eignen. Auf diese Weise gelingt es sich die Trainingsgeräte zuzulegen, die für ein effektives Fitnesstraining im Home-Gym benötigt werden. Das Gute ist: Auch nach der Coronakrise wird es möglich das Fitnesstraining ganz bequem und komfortabel in den eigenen vier Wänden zu planen. Neben einigen Trainingsgeräten im privaten Fitnessraum sollte man darauf achten, auch eine Sitzgelegenheit zu integrieren, um zwischen den verschiedenen Übungen ein kleine Verschnaufpause einzulegen.

Jogging-Runden an der frischen Luft

Auch in der kalten Jahreszeit ist es für das Immunsystem ungeheuer vorteilhaft, wenn man sich hin und wieder einer Jogging-Runde widmet. Das Joggen an der frischen Luft ist dabei nicht nur überaus gesund und bietet eine Abwechslung vom tristen Alltag in den eigenen vier Wänden, sondern ermöglicht es auch den gesamten Bewegungsapparat des Körpers zu trainieren. Das Laufen in der Natur ist nicht gut für die Fitness und Ausdauer, sondern stärkt auch fast alle Muskeln des Körpers, so dass man nicht auf ein gelegentliches Laufprogramm verzichten sollte.

Mit Fitness-Apps zum erfolgreichen Sportprogramm

Das Smartphone ist natürlich auch beim Fitnessprogramm behilflich, so dass sich mit verschiedenen Fitness-Apps auch ein Sportprogramm in den eigenen vier Wänden absolvieren lässt. Hier gelingt es durch verschiedene Trainingsvideos eine Vielzahl von Sportübungen, ohne den Einsatz zusätzlicher Trainingsgeräte durchzuführen.

