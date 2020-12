Ludwigshafen – Die Altenheime in Ludwigshafen vor Covid 19 schützen bedeutet Leben retten!

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

ANITA HAUCK

Wir haben in den vergangenen Wochen mit Erschrecken die hohe Zahl von Infektionen mit Covid 19 in den Altenheimen in Ludwigshafen und in weiten Teilen der Bundesrepublik verfolgt. Laut dem Robert-Koch-Institut haben wir in bundesdeutschen Alten- und Pflegeheimen doppelt so viele Ausbrüche von Covid 19 als während der ersten Welle im Frühjahr.

60 Prozent der Covid-Todesfälle kommen aus Altenheimen!

Wir fordern daher folgende Sofortmaßnahmen zum Schutz der Menschen in den Altersheimen:

a) Sofortiger Besucher und Besucherinnen Stopp bis zu einem deutlichen Rückgang der Infektionszahlen in der breiten Bevölkerung. Lieber dieses Jahr mit den Großeltern nicht gemeinsam gefeiert, als dieses Jahr Weihnachten zum letzten Mal mit ihnen gefeiert!

b) Schnelltest für alle Personen, bevor sie ein Alten- und Pflegeheim betreten! Jedes mal und Ausnahmslos. Personal, Lieferanten, Ärzte, Physiotherapeuten et cetera. Entsprechende fachliche Schulung von Testbeauftragten des Personals oder Anforderung entsprechender Helfer von der Bundeswehr.

c) Zweimal die Woche Schnelltest aller Bewohnerinnen und Bewohner der Heime.

d) Kostenlose ffp 2 Masken für alle Bewohnerinnen und Bewohner der Heime und natürlich für das Personal. Der Geldbeutel eines alten Menschen darf nicht über sein Leben entscheiden!

Es ist uns völlig unverständlich, warum nicht bereits entsprechende Maßnahmen im Sommer vorbereitet und Anfang Oktober in Kraft gesetzt wurden. Schnelltests zur Absicherung der Risikogruppen wurden schließlich seit dem Frühjahr als Wendepunkt im Kampf gegen Covid 19 aus allen Kanälen genannt. Und eine flächendeckende Versorgung mit qualitativ einwandfreien Masken sollte eigentlich so lange nach dem Beginn der Pandemie die größte Selbstverständlichkeit in einem der reichsten Länder der Erde sein. Ist es aber unglaublicher weise nicht, wie der peinliche last minute Eiertanz unseres Bundesgesundheitsministers gerade gezeigt hat.

All diese Versäumnisse haben Menschenleben gekostet. Wir müssen jetzt sofort retten, was zu retten ist. Ohne zaudern, ohne Ausreden und ohne halbgaren Lösungen.

Quelle Linksfraktion Ludwigshafen