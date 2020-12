Frankenthal – Baldauf zu Lockdown: Es war allerhöchste Zeit – Appell an die Bürger, die Maßnahmen mitzutragen

Mainz/Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar.

ANITA HAUCK

CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf hat die Einigung von Bund und Ländern für einen harten Lockdown begrüßt.

„Die Lage in Deutschland ist ernst. Es geht um Menschenleben. Deshalb war es allerhöchste Zeit für den harten Lockdown. Wir müssen die hohen Infektionszahlen senken. Ich hätte mir deshalb schon das Herunterfahren ab Montag gewünscht. Für die Betroffenen sind das harte Einschnitte. Aber letztlich geht es darum, gerade die Schwachen in dieser Gesellschaft zu unterstützen. Ich appelliere an die Bürgerinnen und Bürger, sich an die Regeln zu halten und die Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren.“

Quelle CDU Landesverband Rheinland-Pfalz