Kaiserslautern – Nach dem abgeschlossenen Insolvenzverfahren verliert der 1. FC Kaiserslautern

Kaiserslautern. Nach einer positiven Nachricht mit dem abgeschlossenen Insolvenzverfahren hat der 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend das Auswärtsspiel in der 3. Fußball-Liga bei der SpVgg Unterhaching mit 0:2 verloren, zur Halbzeit hatte es noch 0:0 gestanden. Gleich nach der Pause brachte Patrick Hasenhüttl in der 51. Minute Unterhaching mit 1:0 in Führung. Danach vergaben die Lauterer durch Hendrick Zuck, Marvin Pourié und Marius Kleinsorge gute Chancen zum Ausgleichstreffer. In der 74. Minute gelang Christoph Greger der Treffer zum 2:0 Endstand. Mit der vierten Niederlage beim 15. Spieltag liegt der FCK mit 15 Punkten auf dem 15. Tabellenrang. Allerdings haben alle Mannschaften dahinter auf den Abstiegsplätzen zwei bzw. drei Spiele weniger bestritten als die Lauterer. Bereits am Dienstag erwarten die roten Teufel zu Hause im Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg den TSV 1860 München, der auf dem neunten Tabellenplatz liegt.

Das Insolvenzverfahren über das Vermögen der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA wurde nach Bestätigung des Insolvenzplans nun durch Beschluss des Amtsgerichts vom 7. Dezember 2020 aufgehoben. Dieser offizielle Beschluss ging dem 1. FC Kaiserslautern durch das Amtsgericht am 8. Dezember 2020 zu. Die am 15. Juni 2020 beantragte Planinsolvenz des 1. FC Kaiserslautern ist damit offiziell abgeschlossen. Die Gläubiger des 1. FC Kaiserslautern hatten im Rahmen der Gläubigerversammlung am Donnerstag, 29. Oktober 2020, dem von der eigenverwaltenden Geschäftsführung mit Unterstützung des Sachwalters vorgelegten Insolvenzplan zugestimmt. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

