Weisenheim am Sand – Glück im Unglück – ERSTMELDUNG: Unfall auf der #L454 zwischen Weisenheim am Sand und Maxdorf – Wegen Bergungsarbeiten Strecke aktuell gesperrt

Rhein-Pfalz-Kreis/Maxdorf/Weisenheim am Sand/Landkreis Bad Dürkheim

Glück im Unglück hatten die Insassen eines Fahrzeugs zwischen Weisenheim am Sand und Maxdorf. Das Auto kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Es gab laut Polizei keine Verletzten.

Wegen Bergungsarbeiten ist die L454 zwischen Weisenheim am Sand und Maxdorf noch mindestens eine Stunde gesperrt.

Im Einsatz waren neben der Polizei und der Feuerwehr auch Rettungsdienste.

Bild MRN News

ANITA HAUCK