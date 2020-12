Schifferstadt – Kreuzplatz: Arbeiten am Gehweg der Hauptstraße

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Bauarbeiten in der Hauptstraße und damit auch deren Sperrung neigen sich dem Ende zu, lässt die Stadtverwaltung verlauten. Nachdem das Planum, also die Oberfläche des anstehenden Bodens, in der Hauptstraße nicht tragfähig war, musste ein Bodenaustausch durchgeführt werden. Inzwischen sind die Arbeiten am Gehweg in vollem Gange. Die Sperrung der Hauptstraße kann voraussichtlich zum 22. Dezember aufgehoben werden. Dann kann sich das Bau-Team wieder dem Kreuzplatz widmen: unter anderem sollen ein Bewegungsparcours aufgebaut werden und auch das namensgebende Kreuz wird wieder aufgestellt. Fußgänger werden weiterhin gebeten, wenn immer möglich, die Speyerer Straße zu nutzen, um den Bauabschnitt in der Hauptstraße zu entlasten. Die Stadtverwaltung dankt allen Anwohnern sowie den Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis angesichts der mit den Bauarbeiten einhergehenden Herausforderungen.

