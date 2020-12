Rhein-Pfalz-Kreis – Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zum Jahreswechsel

Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. An Heilig Abend und Silvester, 24. und 31. Dezember 2020, ist die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis mit allen Außenstellen wie üblich geschlossen. Von Montag, 28. bis Mittwoch, 30. Dezember 2020 hat die Kreisverwaltung Rhein-Pfalz-Kreis sowie die Kfz-Zulassungshauptstelle in Ludwigshafen zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet, allerdings mit reduzierter personeller Besetzung. Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass die Dienste der Verwaltung nur mit einem vorher vereinbarten Online- oder Telefontermin zur Verfügung stehen. Die Außenstelle der Kfz-Zulassung in Dudenhofen ist in der genannten Zeit geschlossen. Die Außenstelle in Heßheim ist am 28. und 29. Dezember 2020 zu den üblichen Zeiten geöffnet, am Mittwoch, 30. Dezember 2020, jedoch geschlossen. Die Kreisverwaltung bittet um Beachtung und wünscht den Bürgerinnen und Bürgern ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr 2021.

INSERAT



ANITA HAUCK