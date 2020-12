Mannheim – Lockdown: Gemeinsame Erklärung von IHK und Handelsverband

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATANITA HAUCK „Zur Eindämmung der Pandemie und zur Überprüfung der Wirksamkeit unserer erlassenen Maßnahmen ist es unabdingbar, dass wir umfassend und schnell über das Infektionsgeschehen in unserer Stadt informiert sind. Nur dann haben wir die Möglichkeit, an den richtigen Punkten anzusetzen, Kontaktpersonen zu ermitteln, diese frühzeitig in Quarantäne zu schicken und ... Mehr lesen »