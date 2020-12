Mannheim – Die neue Lastenradförderung der Stadt Mannheim ist erfolgreich – neue Förderanträge ab Januar 2021

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Das im Sommer 2020 neu initiierte Zuschussprogramm für Lastenräder ist bereits nach drei Monaten ausgeschöpft. 2021 wird das Programm weitergeführt und ist dann mit einem Budget von 150.000 Euro ausgestattet. Für Mannheimerinnen und Mannheimer, die sich ein Lastenrad anschaffen möchten, lohnt es sich, ab Januar 2021 einen Antrag zu stellen. Wichtig ist, dass der Kauf nicht vor der Bewilligung des Antrags erfolgt. Das neue Programm wurde im Juli 2020 durch den Gemeinderat beschlossen. Antragsberechtigt sind alle Mannheimer Haushalte, d.h. Privatpersonen, Wohngemeinschaften und auch Vereine, die sich ein Lastenrad oder E-Lastenrad anschaffen wollen. Gefördert werden 25 Prozent des Kaufpreises, maximal 1.000 Euro bei E-Lastenrädern und 500 Euro bei normalen Lastenrädern. Die Förderung ist auf klassische Lastenräder mit Ladefläche oder Kiste sowie auch auf sogenannte Longtail-Lastenräder mit entsprechenden Cargobike-Zubehör ausgerichtet.

INSERAT



ANITA HAUCK

Bürgermeister Lothar Quast zeigt sich mit diesem Auftakt zufrieden: „Es ist erfreulich, dass vermehrt Lastenräder in unserem Stadtbild unterwegs sein werden. Für immer mehr Menschen stellt das Lastenrad eine praktische und emissionsfreie neue Mobilitätsform dar. Lastenräder besitzen erhebliches Potential und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende. Mit dem Förderprogramm gelingt es, im Bereich Mobilität einen positiven Akzent in Mannheim zu setzen.“ Auch Klaus Elliger, der zuständige Leiter des Fachbereichs Geoinformation und Stadtplanung, zieht ein positives Resümee: „Die Förderung wird sehr gut angenommen. Der Trend, im privaten Alltag auf ein Lastenrad umzusteigen und damit den Kfz-Verkehr zu entlasten, ist an unseren Zahlen klar ablesbar. Wir freuen uns über diesen Start.“ Das Förderprogramm beinhaltet nach zwei Jahren ein Nachhaltigkeitsbonus, wenn nach dem Kauf eines Lastenrades ein Auto abgeschafft oder erst gar keines angeschafft wird. „Diese zusätzliche Belohnung ist eine Besonderheit bei uns“, so Klaus Elliger.

Alle Bedingungen zur Förderung ab dem 01.01.2021 sind hier nachzulesen.

Ansprechpartner bei Fragen zur Lastenradförderung in Mannheim sind:

Benjamin Schumacher (benjamin.schumacher@mannheim.de / 0621 293 7907)

Pia Kempe (pia.kempe@mannheim.de / 0621 293 7823)