Mannheim – Die Adler Mannheim verlieren das Halbfinale in Bremerhaven

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben das Eishockey-Halbfinale des MagentaSport-Cups bei den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven mit 2:6 (1:2, 0:4, 1:0) verloren. Jeweils zwei Toren schossen für Bremerhaven Mitch Wahl in der 7. und 34. Minute sowie Ziga Jeglic (10. und 26. Minute). Die anderen zwei Treffer erzielten Carson McMillan (36.) und Jan Urbas (40.). Die zwei Torschützen für die Adler Mannheim waren Tommi Huhtala in der 20. Minute zum 2:1 und Lean Bergmann sorgte in der 47. Minute für den 2:6-Endstand. Der Magenta-Sport-Cup ist das Testturnier vor dem offiziellen Saisonstart am 17. Dezember der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Die Adler Mannheim bestreiten das erste DEL-Spiel am Samstag, den 19. Dezember um 16.30 Uhr, in der SAP-Arena in Mannheim gegen die NürnbergIceTigers. Weitere Informationen über die Adler Mannheim gibt es unter www.adler-mannheim.de.

Quelle: Text Michael Sonnick