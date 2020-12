Malsch – Mit Auto gegen Hauswand geprallt – Rettungshubschrauber kurzzeitig im Einsatz

Malsch/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vermutlich durch Ablenkung kam ein Mercedes-Fahrer gegen 11:30 Uhr in der Hauptstraße von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Hauswand. Der Fahrer sowie seine Beifahrerin sind dabei nur leicht verletzt worden. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10 000 Euro. An der Hauswand entstand lediglich geringer Sachschaden. Vorsorglich war zunächst auch ein Rettungshubschrauber vor Ort, welcher letztendlich nicht benötigt wurde.

INSERAT



ANITA HAUCK