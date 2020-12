Ludwigshafen – Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus in Mundenheim

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots)

INSERAT



ANITA HAUCK

FB. Am Freitag 11.12.2020 wurde die Feuerwehr Ludwigshafen um 02:57 Uhr zu einem Brand nach Ludwigshafen Mundenheim in die Oberstraße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Wohnung im dritten Obergeschoss des viergeschossigen Wohngebäudes im Vollbrand. Ein Bewohner konnte rasch durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet und in ein Ludwigshafener Krankenhaus transportiert werden. Fünf weitere Bewohner konnte selbständig das Haus verlassen und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst gesichtet. Der Brand wurde mit einem C-Rohr im Innenangriff gelöscht. Durch den Brand kam es zu einer starken Verrauchung des Gebäudes, sodass umfangreiche Lüftungsmaßnahmen notwendig waren. Der Brand konnte auf eine Wohnung begrenz werden, sodass die restlichen Bewohner zurück in ihre Wohnungen konnten.

Im Einsatz waren 28 Einsatzkräfte der Feuerwehr Ludwigshafen mit 7 Fahrzeugen, der Leitende Notarzt, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst, der Rettungsdienst, die Technischen Werke Ludwigshafen und die Polizei.

Archivbild