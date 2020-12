Ludwigshafen – DIE LINKE: Gegen Videoüberwachung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Absicht der Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck künftig Plätze in Ludwigshafen mit hohem illegalem Müllaufkommen per Videokamera zu überwachen, zeigt DIE LINKE die rote Karte.

„Die OB Steinruck ist gerade im Begriff, ein sehr hohes Gut über Bord zu werfen. So nachvollziehbar ihr Ansinnen auch sein mag, mit unserer Privatsphäre darf nicht so leichtfertig umgegangen werden“, so der Fraktionsvorsitzende der Linkspartei.

Ciccarello weiter: „Entweder hat die Stadt noch nicht alles ausprobiert, um das mancherorts in Ludwigshafen bestehende Problem mit der illegalen Müllentsorgung zu bewältigen; dann sollte sie das nachholen, statt die privatsphärenfeindliche Videoüberwachung hier ins Spiel zu bringen. Oder die OB Steinruck glaubt, dass die Stadt bereits alles ausprobiert hat, um das Müllproblem zu lösen. Wenn sie das aber glaubt, dann unterstellt die OB Steinruck ihren Mitbürgern, zumindest nicht wenigen von ihnen, Unwilligkeit und asoziales Verhalten.“

DIE LINKE ist davon überzeugt, dass sich das Müllproblem in Ludwigshafen ohne Videoüberwachung durchaus lösen lässt. Daher schlägt sie vor, Experten aus der Sozialpsychologie dran zu setzen, das Ludwigshafener Müllproblem analysieren und entsprechende Lösungsvorschläge erarbeiten zu lassen.

Ciccarello abschließend: „Wir Politiker dürfen nie, es so weit kommen lassen, dass wir das Vertrauen in denen, die uns gewählt haben, verlieren. Überhaupt sollen wir eine gute Meinung unserer Mitbürger haben. Denn im Sinne der Sich selbst erfüllenden Prophezeiung gelangen unsere Erwartungen, sowohl positive als auch negative, früher oder später in die Realität.“

