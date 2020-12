Ludwigshafen – Berufsbildende Schule unterstützt Suppenküche an der Apostelkirche – Aktion am kommenden Dienstag – Hilfe auch von der BASF

Ludwigshafen / Metropolregion Rhen-Neckar(red/ak/BBS Technik 2) –

Es ist gute Tradition, dass die Berufsbildende Schule (BBS) Technik 2 in Ludwigshafen einmal im Jahr für die Gäste der Suppenküche an der Apostelkirche ein kalt-warmes Buffet zubereitet und das Mittagessen in der Suppenküche zum Festessen macht. Corona-bedingt musste die Aktion im März 2020 leider ausfallen. Aber Fachlehrer Carsten Große möchte das Jahr nicht ohne Engagement der Schule verstreichen lassen.

Deshalb hat Carsten Große für Dienstag, 15. Dezember, angekündigt, gemeinsam mit seinen beiden Klassen der Berufsfachschule 1, Schwerpunkt Gastronomie (BF1 Gastro) und der Höheren Berufsfachschule Gastgewerbe und Catering/Jahrgang 2020 (HBF 20) ein gutes und stärkendes Essen mit Nachtisch in der Schulküche vorzubereiten. Die Speisen werden vor Ort an der Apostelkirche (Rohrlachstraße 68) gemeinsam mit dem Team der Suppenküche ausgegeben. Möglich wird diese Aktion durch Geldspenden im Kollegium der BBS Technik 2 und Sachspenden von anderen. Die BBS reiht sich damit ein in eine andere Tradition, die die Gastronomie der BASF SE gemeinsam mit der Einheit Gesellschaftliches Engagement am Standort Ludwigshafen seit Jahren

pflegt. Im Dezember eines jeden Jahres bekocht die BASF die Gäste der Suppenküche mit einem Essen, das sich vom üblichen Eintopf in den anderen Monaten abhebt und eine willkommene Abwechslung für alle darstellt. Außerdem verstärken Mitarbeitende des Unternehmens das Suppenküchenteam bei der Ausgabe und unterstützen die Abläufe vor Ort. Besonders jetzt, wo die Suppenküche an der Apostelkirche nicht wie sonst üblich im Gemeindesaal stattfinden kann, sondern seit März auf eine Ausgabe im Freien umstellen musste und Menschen sich somit nicht im Gemeindehaus aufwärmen können oder gemütlich an Tischen essen, landet dieses Engagement zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Suppenküche hat seit Beginn der Corona-Pandemie ohne einen Tag Unterbrechung täglich an 50 bis 60 Gäste Essen ausgegeben und tut dies weiterhin bis Weihnachten und auch zwischen den Jahren und im neuen Jahr. Dafür mussten zahlreiche neue Ehrenamtliche gefunden werden, da die Teams aus den Kirchengemeinden, die üblicherweise die Suppenküche betreuen, oft selbst zur Risikogruppe zählen und deshalb nicht mehr einsatzfähig waren. Das Essen wird seit dem Frühjahr im Freien in Einwegbehältnissen ausgegeben, zu dessen Finanzierung viele private Spenden und auch die Spende der BASF SE beitragen, der Bedarf ist dadurch höher als in anderen Jahren. Auch die Feier für Einsame findet in veränderter Form an Heiligabend statt – zwar nicht als Feier im Raum, aber als weihnachtliche Essensausgabe ab 18.30 Uhr im Hof der Apostelkirche.

INSERAT



ANITA HAUCK

Spendenkonto Suppenküche:

Prot. Verwaltungszweckverband Speyer-Ludwigshafen-Germersheim

KD-Bank – Bank für Diakonie und Kirche

IBAN: DE95 3506 0190 6831 2060 29

Verwendungszweck: Suppenküche