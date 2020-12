Landau – Entsorgung bis zum Jahreswechsel – EWL führt erste Samstagsabholung am 19. Dezember durch – Müllwerker arbeiten Heiligabend

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Abfall fällt immer an – und rund um die Feiertage sogar noch einiges mehr. Deshalb sind die Mitarbeitenden der Abfallsammlung auch an Heiligabend sowie Silvester und bis nach dem Jahreswechsel sogar samstags für uns im Einsatz. „Tonnen zu leeren geht nicht im Homeoffice und erfolgt bei Wind und Wetter. Dafür gilt mein ausdrücklicher Dank den Frauen und Männern, die das das ganze Jahr durch so zuverlässig erledigen“, sagt Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron, Verwaltungsratsvorsitzender des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau (EWL).

Entsorgungstermine bis zum Jahreswechsel

– Bis zu den Weihnachtsfeiertagen finden alle Sammeltermine einen Tag früher statt als gewohnt: Für den Sammelbezirk 1 a/b bedeutet dies eine Leerung der Tonnen am Samstag, den 19. Dezember. Der Abfall in Bezirk 5 a/b wird am 24. Dezember abgeholt. – Für Bezirk 5 a/b verschiebt sich zudem die Abfallsammlung zum Jahreswechsel: Da Freitag, der 1. Januar Feiertag ist, werden die Abfalltonnen am Samstag, den 2. Januar gelehrt.

Öffnungszeiten Wertstoffhof

An Heiligabend (24. Dezember) und an Silvester (31. Dezember) hat der Wertstoffhof, Am Hölzel 28, geschlossen. An allen anderen Tagen ist die Entsorgungseinrichtung zu folgenden Zeiten geöffnet: jeweils von Montag bis Samstag zwischen 07:30 und 12:00 Uhr und 13:00 bis 16:30 Uhr.

Tipp:

Alle Terminänderungen finden Sie auch auf dem aktuellen Entsorgungskalender oder auf der Homepage des EWL (www.ew-landau.de) unter der Rubrik „Entsorgungskalender“. Sie können hier nach unten scrollen, und kommen so zu dem neuen Entsorgungskalender für 2021.