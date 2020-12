Heidelberg/Neckargemünd – Stadtwerke Neckargemünd als „ausgezeichneter“ Versorger prämiert – Unabhängige Versorgerstudie 360° bescheinigt besonderen Service

Heidelberg / Neckargemünd / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadtwerke Neckargemünd haben die Prämierung „Ausgezeichnet“ von der Versorgerstudie 2021 erhalten. Das Siegel kennzeichnet transparente und faire Energieversorger. Mit einem Ergebnis von 80,3 % setzt der Energieversorger aus Neckargemünd vorbildliche Maßstäbe in der Energiewirtschaft.

Die Auszeichnung basiert auf der Analyse on vier Themenfeldern: Servicekultur, Vertragskomponenten, Sicherheit und Nachhaltigkeit. Um die Auszeichnung zu bekommen, müssen die teilnehmenden Unternehmen in jeder Kategorie überzeugen. Somit werden neben einem guten Preis-Leistungsverhältnis insbesondere Fairness und Transparenz für den Kunden in den Fokus gerückt.

Positiv wurden unter anderem einige Angebote gewertet, welche die Prozesse für Kunden vereinfachen bzw. zu einer guten Information beitragen. So ermöglichen es die Stadtwerke Neckargemünd ihren Kunden, per Homepage rund um die Uhr Zählerstände abzugeben, zudem bieten sie einen Online-Tarifrechner sowie Online-Vertragsabschlüsse an. Hervorgehoben wurde auch, dass sie den Kunden Vergleichsmöglichkeiten für ihren Energieverbrauch zur Verfügung stellen. Zu den positiv bewerteten Vertragskomponenten gehört unter anderem die Möglichkeit, bei Preiserhöhungen ein Sonderkündigungsrecht zu nutzen. Auch das Angebot von Öko-Energie sowie das Engagement für den Klimaschutz trugen zu der Prämierung bei.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung“, sagt Gerhard Barth, kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Neckargemünd. „Sie ist für uns Bestätigung für unseren Weg und gleichzeitig Ansporn, noch besser zu werden.“

Unabhängige Versorgerstudie

STUDIE360 ist ein Verbraucherportal und führt regelmäßig eine unabhängige Versorgerstudie durch, um den Energiemarkt zu durchleuchten.