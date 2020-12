Heidelberg-Kirchheim – Altreifen illegal abgelegt – Polizei sucht Zeugen

Bellheim/Lingenfeld/Metropolregion Rhein-Neckar (ots) INSERATANITA HAUCK Beamte der Polizei Germersheim führten am Donnerstagmorgen eine Geschwindigkeitsmessung in der Postgrabenstraße in Bellheim durch. Dabei waren insgesamt sieben Verkehrsteilnehmer zu schnell. Abends wurde dann die Geschwindigkeitsmessung in der Germersheimer Straße in Lingenfeld durchgeführt. Dort ist die Geschwindigkeit in der Zeit von 22-6 Uhr auf 30 km/h begrenzt. Dies wurde ... Mehr lesen »