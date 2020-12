Heidelberg – #JoinTheTeam! Fit bleiben während dem Lockdown Sportangebot der SGK Basketball

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/ SG Heidelberg-Kirchheim e.V., JaTe – Abteilung Basketball) – Nach einer Studie des Robert Koch Instituts während der Corona Pandemie zu geschlossen sind und das Sportangebot ist Sport jedoch wichtig für die Gesundheit und Entwicklung der Kinder. Basketball mit „SGK Basketball Training @ Home den Corona konformen Sport fördern soll. Auf dem eigens dafür eingerichteten online Trainingsportal finden sich Videos mit Übungen für Nachwuchsbasketballer im Alter von 4-6 Jahren. Alle gezeigten Übungen können problemlos in der Wohnung oder draußen oder mit Mitgliedern des eigenen Haushaltes durchgeführt werden.Zusätzlich wird auch live- Training über Videokonferenzprogramme angeboten.Abteilungsleiter Henrik Stein freut sich über den Erfolg des Projektes: Es ist schön, dass wir mit diesem Alternativ-Angebot so viele Kinder zum Sport animieren können. Zusätzlich binden wir die Familien so auch an den Verein und sichern so das Überleben des SGK Basketball nach der Pandemie. Eine Besonderheit des Projektes ist, dass dieses nicht nur für die Jugend, sondern auch von der Jugend durchgeführt wird. Alle der direkt am Projejt beteiligten sind unter 20 Jahre alt und der Großteil noch unter 18. Dies fördert die Selbststständigkeit der Jugendlichen und das ehrenamtliche Engagement des Vereinnachwuchses und sichert so langfristig die Vereinsverbundenheit und damt die Zukunft des Vereins.

