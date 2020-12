Germersheim – Kreistag wählt neue Mitglieder für den Jugendhilfeausschuss

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Drei vom Kreistag in den Jugendhilfeausschuss gewählte stimmberechtigte Mitglieder haben ihr Mandat niedergelegt. Deshalb waren Nachwahlen erforderlich. In seiner Sitzung am 7. Dezember 2020 wählte der Kreistag einstimmig auf Vorschlag des DRK (Deutschen Roten Kreuzes – als Träger der freien Jugendhilfe) Frau Sibel Aydin als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied, auf Vorschlag des BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend – als Träger eines anerkannten Jugendverbandes) Frau Hannah Schneider als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied und auf Vorschlag des Sportbund Pfalz (als Träger eines anerkannten Jugendverbandes) Frau Erika Fleck als stimmberechtigtes Mitglied sowie Herrn Niklas Lederer als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied in den Jugendhilfeausschuss.

