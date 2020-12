Frankenthal – Christian Baldauf: „Deutschland muss ab Montag in den Komplett-Lockdown“

Frankenthal / Mainz / Metropolregion Rhein-Neckar.

„Wir brauchen unverzüglich die Entscheidung für einen bundesweiten,kompletten Lockdown ab Montag. Das aktuelle Infektionsgeschehen – die Zahl der Neuansteckungen ist mit fast 30 000 so hoch wie noch nie und anders nicht mehr zu beherrschen. Baldauf appelliert an die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sowie die Bundesregierung zum geschlossenen Handeln. Nur mit einem gemeinsamen Kraftakt kann es gelingen, die gefährlichen Infektionsketten zu unterbrechen“, so der Vorsitzende der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, heute in Mainz.

Baldauf schlägt vor, dass sich die Länderchefs und die Bundeskanzlerin sehr kurzfristig zusammenschalten, um die Maßnahme zu beschließen und dann gemeinsam umzusetzen. Die Lage sei so dramatisch ernst, dass keine Zeit

mehr verstreichen dürfe. Konkret müsse das öffentliche Leben so weit zurückgefahren werden, wie es bereits beim ersten Lockdown zu Beginn der Pandemie der Fall war. Das bedeutet, dass Schulen, Kitas, Teile des Einzelhandels geschlossen werden. Masken müssen verpflichtend dort getragen werden, wo sich Menschen begegnen. An Weihnachten solle sich nur die Kernfamilie treffen. „Mit Blick auf Rheinland-Pfalz muss die Landesregierung unverzüglich ihre Not-Konzepte aktivieren“, so Baldauf.

„Die Einschnitte in allen Lebensbereichen werden hart sein, aber das ist der einzige Weg. Wenn wir jetzt nicht hart handeln, werden die Folgen noch viel härter werden. Nur so bekommen wir Corona in den Griff. Der Schutz der

Gesellschaft, besonders der Schutz der Schwächsten, hat jetzt oberste Priorität. Wir können uns keine Ausnahmen mehr leisten.“

