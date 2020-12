Mutterstadt – Unfall mit zwei Leichtverletzten

Mutterstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochnachmittag gegen 17:20 Uhr ereignete sich an der Einmündung der Straßen An der Fohlenweide und Waldstraße (K 28) ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Die 48-jährige Fahrerin eines Pkw wollte nach links in die Fohlenweide einbiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden.

ANITA HAUCK