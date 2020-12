Mannheim-Friedrichsfeld – Fahrzeug in Brand geraten

Mannheim-Friedrichsfeld/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag gegen 14 Uhr geriet ein geparkter Mercedes in der Kolmarer Straße in Brand. Ursache dafür war vermutlich ein technischer Defekt. Die brennende A-Klasse wurde von der Berufsfeuerwehr Mannheim vollständig gelöscht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Kleinwagen wurde abgeschleppt.

ANITA HAUCK