Ludwigshafen – Wahl zur/zum Ortsvorsteher*in der Nördlichen Innenstadt: Briefwahl gestartet

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte schlugen die in der Nacht von Dienstag (08.12.2020) auf Mittwoch (09.12.2020) die Beifahrerscheibe eines geparkten Autos ein. Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände gestohlen. Der VW Golf war im Tatzeitraum in der Pfalzgrafenstraße abgestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer ... Mehr lesen »