Ludwigshafen – Unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis ist die Staatsphilharmonie an Weihnachten und Neujahr im Fernsehen erleben

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz) – In Kooperation mit dem BASF-Kulturprogramm wird die Staatsphilharmonie im Feierabendhaus ein Konzert aufnehmen, das über Weihnachten und Neujahr im Programm des Rhein-Neckar-Fernsehens (RNF) ausgestrahlt wird. Chefdirigent Michael Francis hat sich für dieses besondere Festtagskonzert Mozarts „Jupiter-Sinfonie“ ausgesucht. Eröffnet wird die TV-Produktion mit Samuel Scheidts „Galliard Battaglia“, einer doppelchörig arrangierten Fanfare für Blechblasinstrumente.

Intendant Beat Fehlmann erläutert die Idee wie folgt: „An Weihnachten und Neujahr gehört ein Konzertbesuch für viele zur liebgewonnenen Tradition. Trotz widriger Umstände möchten wir auch in diesem Jahr einen Weg finden, Musik zu den Menschen bringen. Dass wir das Fernseh-Konzert mit unserem Chefdirigenten Michael Francis realisieren können, ist ein weiteres positives Signal. Mit der Ausstrahlung über RNF zur besten Sendezeit an Weihnachten und Neujahr können wir unsere Musik mit großer Aufmerksamkeit in die gesamte Region tragen.“ Neben einer exklusiven Vorpremiere für Abonnent*innen wird das Konzert an vier Terminen ausgestrahlt.

Sendetermine auf einen Blick:

24.12.2020: 23:00 – 00:00 Uhr

25.12.2020: 20:30 – 21:30 Uhr (auch via Satellit)

26.12.2020: 15:00 – 16:00 Uhr

01.01.2020: 18:00 – 19:00 Uhr

Programm

Samuel Scheidt „Galliard Battaglia“, Doppelchor für 10 Blechbläser

Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonie Nr. 41 C-Dur, KV 551 „Jupiter“

Spendenaufruf an den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung

Da bei einem Fernsehkonzertkeine Eintrittsgelder anfallen, sei auf die Möglichkeit einer Spende verwiesen. Die Staatsphilharmonie solidarisiert sich mit der freiberuflichen Kultur- und Musiklandschaft, für die die Corona-Krise eine existenzielle Bedrohung darstellt.

Die Bankverbindung lautet:

Deutsche Orchester-Stiftung

Stichwort: Nothilfefonds

IBAN: DE19 1004 0000 0114 151402

BIC: COBADEFFXXX

Weitere Informationen zur Stiftung und zum Spendenaufruf unter:

www.orchesterstiftung.de/nothilfefonds/spendenaufruf/