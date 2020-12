Landau – Überblick im Entsorgungsdschungel – EWL liefert Termine 2021 an alle Haushalte – zusätzlicher Entsorgungsratgeber gibt Orientierung

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In diesen Tagen bekommen alle Landauer Haushalte den Entsorgungskalender für 2021 in den Briefkasten geliefert. Dort hat der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) alle wichtigen Termine und Details auf einen Blick zusammengestellt. „Zusätzlich schaffen wir mit einem neuen Entsorgungsratgeber mehr Transparenz für die Menschen in Landau – denn Entsorgung und Verwertung in Deutschland hat viele Akteure. Unsere Leitlinie ist es, eine möglichst zielgerichtete und sortenreine Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen zu ermöglichen. Und dazu braucht es klare und umfassende Informationen für die Bürgerinnen und Bürger“, erklärt Bürgermeister Dr. Maximilian Ingenthron, Verwaltungsratsvorsitzender des EWL. Wer die beiden Drucksachen bis zum 29. Dezember nicht erhalten hat, kann diese bis Mitte Januar unter der Service-Rufnummer 06341/ 53509 anfordern.



Ratgeber ergänzt mit hilfreichen Tipps

Der Entsorgungskalender ist eine wichtige Orientierung für die Bürgerschaft: Neben sämtlichen Abfuhrterminen im Jahr 2021 sind dort auch Öffnungszeiten des EWL in aller Kürze abgedruckt. Der gedruckte Kalender wird durch eine App abgerundet: Wer keinen Termin verpassen möchte, lädt sich die Abfall-App kostenlos aus Play- bzw. dem App-Store auf sein Smartphone. Den bewährten Entsorgungskalender ergänzt der EWL in diesem Jahr durch einen zusätzlichen Ratgeber: Hier finden Landauerinnen und Landauer Antworten auf besonders häufig gestellte Fragen: Wer ist Ansprechpartner für mein konkretes Anliegen? Wann wird welcher Abfall eingesammelt? Was kommt in welche Tonne? Wohin mit meinem Weihnachtsbaum?

