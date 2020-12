Landau – Regionales schafft nachhaltige Vorfreude! EWL hat sich bewusst für Weihnachtsbäume mit kurzer Anreise entschieden

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau) – Jetzt sind sie da: Drei prächtige Nordmanntannen, mit denen der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) weihnachtliche Stimmung an seinen Betriebsstellen schafft. Am 3. Dezember lieferte Martin Eberhardt vom Forstamt Haardt die Bäume an – frisch geschlagen aus landeseigenen Wäldern. „Als Umweltbetrieb ist uns die Herkunft aus der Region wichtig. Denn gerade in der Advents- und Weihnachtszeit zählt nachhaltiges Handeln“, erläutert Bernhard Eck als Vorstandsvorsitzender des EWL. Während viele Weihnachtsbäume hunderte Kilometer aus Polen oder Skandinavien eingeführt werden, haben die Haardter Gewächse gerade mal 25 Kilometer Anreise hinter sich. „Das ist ein wichtiger Pluspunkt für die Klimabilanz“, findet Sonja Breitenbach, die beim EWL Nachhaltigkeit künftig messbar machen wird. Inzwischen steht eine der Tannen festlich geschmückt im Foyer und erfreut neben den Mitarbeitenden im Haus auch Passanten, die den Südpark von der Georg-Friedrich-Dentzel-Straße her betreten. Zudem erfreut die Besucherinnen und Besucher des Wertstoffhofes ein weiteres regionales Gewächs mit festlichem Gewand und verbreitet dort weihnachtliche Stimmung.

INSERAT



ANITA HAUCK