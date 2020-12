Ladenburg – Laubsammelaktion erfolgreich abgeschlossen

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Mitte Oktober hat der städtische Bauhof zum zweiten Mal Bürgerinnen und Bürger zur Laubsammelaktion eingeladen. Dem Aufruf, das Laub der Straßenbäume zu sammeln, kamen erneut erfreulich viele Bürgerinnen und Bürger nach. Insgesamt wurden über 1000 kostenlose Laubsäcke an drei Ausgabepunkten ausgegeben, befüllt und vom Bauhof eingesammelt. Bürgermeister Stefan Schmutz freut sich über große Resonanz und bedankt sich recht herzlich für die tatkräftige Mithilfe der Bürgerinnen und Bürgern. „Die Aktion ist eine wichtige Unterstützung für den Bauhof und ein tolles Zusammenspiel zwischen den Bürgern und der Stadtverwaltung“, so Schmutz. Begleitend fand auch ein Fotowettbewerb statt. Die drei schönsten Fotos, die beim Laubsammeln entstanden, wurden nun von der Stadtverwaltung ausgezeichnet. Den ersten Platz belegen Kinder-Ladenburg e.V., die zeigen, dass sich auch die Jüngsten an der Aktion beteiligen können und dabei viel Freude haben. Sie gewinnen Ladenburg-Gutscheine im Wert von 50 Euro. Den zweiten Preis und Ladenburg-Gutscheine in Höhe von 30 Euro erhält Familie Klockner, die ebenfalls mit Unterstützung ihres Nachwuchses beim Laubsammeln mitgemacht haben. Auf den dritten Platz schafft es das Bild von Familie Behr, die Ladenburg Gutscheine im Wert von 20 Euro erhält.

INSERAT



ANITA HAUCK

Aufgrund der aktuellen Corona-Lage konnte Bürgermeister Schmutz die Preise nicht persönlich überreichen, sondern sie mussten per Boten zugestellt werden.