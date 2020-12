Ladenburg – 5,84 Tonnen CO2 eingespart: Stadt Ladenburg erhält Urkunde für Klimaschutz

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Ladenburg) – Im vergangenen Jahr hat die Stadtverwaltung durch die Verwendung der klimaneutralen Toner knapp 6 Tonnen CO2 eingespart. Frau Yvonne Volz, Gebietsverkaufsleiterin West von KYOCERA, übergab am 03.12.2020 Frau Anna Struve, Umwelt- und Klimaschutzbeauftragte der Stadt Ladenburg, hierfür eine CO2-Kompensationsurkunde.

INSERAT



ANITA HAUCK

Seit dem 01.04.2018 verwendet die Stadt Ladenburg klimaneutrale Toner der Firma KYOCERA und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu mehr Klimaschutz in der Verwaltung. Pro ausgedruckter Seite fallen für die Produktion, Verpackung und Transport des Toners rund 1 Gramm CO2 an. Diese Menge CO2 wird durch die Unterstützung eines Klimaschutzprojektes von myclimate in Kenia kompensiert. Das Klimaschutz-Projekt fördert die Verbreitung von effizienten Kochern in den ländlichen Gemeinden im Westen von Kenia. Dies schützt die lokalen Holzvorkommen, reduziert die CO2-Emissionen und hat zudem eine positive Auswirkung auf die Gesundheit der lokalen Bevölkerung.