Heppenheim – Städtische Kitas können in einem virtuellen Rundgang erkundet werden

Heppenheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Eltern, die für ihre Kinder einen Platz in einer städtischen Kindertagesstätte suchen, haben ab sofort die Möglichkeit, die in Frage kommenden Kitas online zu erkunden. Gruppenräume, Schlaf- und Bewegungsräume, Essbereiche oder Wasch- und Wickelräume können nun via Google Street View durchlaufen werden. Eindrücke kann man sich auch von den Spielbereichen im Freien machen. Wie man es von Street View kennt, hat man einen 360° Rundumblick in alle aufgenommenen Bereiche. Nicht nur in Corona Zeiten ist es von Vorteil, wenn man sich aus der Ferne und zeitsparend die Kitas anschauen und vergleichen kann. Auf www.heppenheim.de /Leben in Heppenheim/Familien gibt es zu allen Kitas ausführliche Informationen über Pädagogik, Elternarbeit, Tagesabläufe und Termine. Hier findet man auch die Kontaktinformationen der Leiterinnen, die für weiterführende Auskünfte zur jeweiligen Einrichtung zur Verfügung stehen. Der virtuelle Rundgang ergänzt diese Informationen auf ideale Weise.

INSERAT



ANITA HAUCK

Kontakt:

Fachbereich Kinderbetreuung | Petra Bartelsen | kinderbetreuung@stadt.heppenheim.de