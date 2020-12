Heidelberg – Wasserrohrbruch in Dossenheimer Landstraße behoben – Abschlussmeldung

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 10. Dezember 2020, kam es am Morgen in der Dossenheimer Landstraße im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim zu einem Wasserrohrbruch. Die Wasserversorgung konnte um ca. 15:00 Uhr von den Stadtwerken Heidelberg wiederhergestellt werden. Betroffen waren die Bewohner von rund 20 Häusern. Aufgrund der Arbeiten am Wassernetz kann es zu gesundheitlich unbedenklichen Trübungen kommen. Die Stadtwerke Heidelberg empfehlen, das Wasser ablaufen zu lassen, bis es wieder klar ist.

