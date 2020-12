Heidelberg – Lange Einkaufsnacht: OB Prof. Dr. Eckart Würzner: „Absage ist die einzig richtige Entscheidung“- Dank an Handel für verantwortungsvolles Vorgehen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Citymarketingverein Pro Heidelberg hat am gestrigen Mittwoch, 9. Dezember 2020, in Absprache mit der Stadt Heidelberg die für Samstag, 12. Dezember 2020, in Heidelberg geplante lange Einkaufs-Nacht abgesagt. Dazu sagt Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner: „Angesichts der weiterhin hohen Infektionszahlen ist die Absage der langen Einkaufs-Nacht die einzig richtige Entscheidung. Es wäre zum jetzigen Zeitpunkt falsch, noch mehr Menschen an einem Adventssamstag zum Einkaufen in die Heidelberger Innenstadt aufzurufen. Ich danke Pro Heidelberg und dem Handel für ihr sehr verantwortungsvolles Vorgehen in dieser schwierigen Situation, wo die Geschäfte umso mehr auf Umsätze angewiesen sind. Jeder kann auch ohne die lange Einkaufs-Nacht den Handel in Heidelberg unterstützen: Kaufen Sie vor Ort ein und unterstützen Sie damit die lokalen Betriebe – am besten unter der Woche und außerhalb der Stoßzeiten. Setzen Sie die Dankescheine ein und helfen Sie damit Geschäften, aber auch Vereinen, Künstlern und vielen weiteren Betroffenen in der Corona-Krise.“

Dankeschein-Aktion der Stadt Heidelberg

Die städtische Wirtschaftsförderung hat Anfang Dezember mehr als 125.000 Heidelbergerinnen und Heidelbergern ab 16 Jahren je einen Dankeschein zugesendet. Die Empfänger können diesen ganz schnell und einfach bei ihrem nächsten Einkauf in ihrem Lieblingsgeschäft, im Restaurant oder Hotel um die Ecke, in der favorisierten Kunst- und Kultureinrichtung, bei ihrem Stammfriseur oder Heimatverein und vielen mehr einsetzen und diese unterstützen: Denn teilnehmende Betriebe, Kulturschaffende und gemeinnützige Vereine erhalten pro entgegengenommenen Dankeschein einen Zuschuss der Stadt Heidelberg von 10 Euro.

Eine Übersicht über alle Teilnehmer an der Aktion – sogenannte Dankstellen, bei denen die Dankescheine bis 31. Januar 2021 abgegeben werden können – gibt es online unter www.vielmehr.heidelberg.de. Dort finden sich bereits die Profile von rund 400 Dankstellen im gesamten Stadtgebiet. Mehr als 100 weitere Anbieter haben sich ebenfalls bereits registriert und müssen noch ein Profil erstellen. Die Liste wird online laufend ergänzt. Die Registrierung zur Teilnahme an der Aktion ist für Betriebe, Einrichtungen und Vereine weiterhin online möglich. Teilnehmen kann, wer aufgrund der Corona-Landesverordnung vom 17. März 2020 (mit Ergänzungen vom 20. und 28. März) schließen beziehungsweise sein wirtschaftliches Handeln einstellen musste.