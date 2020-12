Germersheim – Verteilung der Abfallkalender in Teilen der Stadt Germersheim erst in KW 51

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Kreisverwaltung Germersheim teilt mit, dass sich die Verteilung der Abfallkalender in der Stadt Germersheim im Bereich Innenstadt (Kalender Germersheim östlicher Teil) in wenigen Straßen um einige Tage verzögert. Durch betriebsinterne Gründe der Verteilerfirma werden die Bürgerinnen und Bürger der betroffenen Straßen ihren Abfallkalender erst eine Woche später, in Kalenderwoche 51, im Briefkasten vorfinden. Betroffen davon sind nur die Bewohnerinnen und Bewohner folgender Straßen: An Deroy, Bellheimer Straße, Berliner Straße, Franz-Schubert-Straße, Johann-Sebastian-Bach Straße, Josef-Probst-Straße 42, Joseph-Haydn-Straße, Mozartstraße, Pater-Mayer-Straße, Richard-Wagner Straße. Die Verteilung wird in der KW 51 abgeschlossen sein wird.

ANITA HAUCK