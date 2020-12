Frankenthal – Gleichstellungsstelle und Agentur für Arbeit Telefonische Beratung zum Wiedereinstieg in den Beruf

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Motto „Schritt für Schritt zurück in den Beruf – so gelingt IHR Neustart!“ setzt die städtische Gleichstellungsstelle in Kooperation mit der Agentur für Arbeit Ludwigshafen und dem Mehrgenerationenhaus Frankenthal ihre offene Beratung fort. Am Montag, 14. Dezem-ber, von 9 bis 11 Uhr berät Katarina Galic Frauen und Männer, die nach einer Erwerbspause wegen Kinderbetreuung oder Pflege von Angehörigen wieder in den Beruf einsteigen möch-ten. Aus Gründen des Infektionsschutzes findet die Beratung telefonisch statt.Die Anmeldung zu einem individuellen telefonischen Beratungstermin ist ab sofort unter 0621 5993 396 oder per E-Mail an Ludwigshafen.Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de möglich.

