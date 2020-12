Sinsheim – Pentke verlängert bei der TSG Hoffenheim

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. INSERATANITA HAUCK In diesem Jahr lag dem Nikolaus die Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern besonders am Herzen. Am Dienstag, 08. Dezember 2020, verteilte er daher in den dunklen Morgenstunden am Wasserturm/Vorplatz Rosengarten Schokoladenherzen an gut beleuchtete Radfahrende. Nachmittags nach Einbruch der Dunkelheit platzierte sich der Nikolaus nochmals auf der Kurpfalzbrücke. Für ... Mehr lesen »