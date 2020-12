Sinsheim – Die Hoffenheimer feiern dritten Saisonsieg

Sinsheim/Hoffenheim. Die Fußballer der TSG 1899 Hoffenheim haben das Heimspiel am Montag gegen den FC Augsburg mit 3:0 gewonnen und damit erstmals wieder seit zwei Monaten einen Sieg gefeiert. Der 25-jährige Österreicher Florian Grillitsch erzielte in der 17. sowie gleich nach der Pause in der 46. Minute zwei Tore für die Kraichgauer. Der Augsburger Daniel Caligiuri gelang in der 31. Minute der Ausgleich zum 1:1-Halbzeitstand. Den Treffer zum 3:1-Endstand für die Hoffenheimer gelang Ihlas Bebou in der 50. Minute. Die TSG 1899 Hoffenheim hat sich nach dem 10. Spieltag mit dem dritten Saisonsieg und zwölf Punkten auf den zehnten Tabellenrang verbessert. Der Rückstand auf die Europapokalplätze beträgt nur noch vier Zähler. Das nächste Bundesligaspiel bestreitet die TSG Hoffenheim am Sonntag, den 13. Dezember um 18 Uhr, auswärts beim Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen.

Text Michael Sonnick