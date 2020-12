Mannheim – Waldhof Mannheim verliert das Nachholspiel in Meppen

Meppen/Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat das Nachholspiel am Dienstag in der 3. Fußball-Liga beim SV Meppen mit 0:2 verloren. Die Emsländer gingen in der 22. Minute durch einen Freistoß aus 30 Metern von Hassan Amin mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause (45.+4) sorgte Lars Bünning für den 2:0 Endstand. Die Waldhöfer hatten in der ersten und zweiten Halbzeit Chancen, scheiterten aber an Meppen-Torwart Erik Domaschke, am Pfosten bzw. schossen am Tor vorbei. Die Mannheimer liegen mit 18 Punkten und 25:20 Toren auf dem zehnten Tabellenrang. Der SV Meppen machte mit dem Heimsieg einen Sprung vom letzten Tabellenplatz (20.) auf den 15. Rang. Das nächste Spiel bestreitet Waldhof Mannheim am Samstag, den 12. Dezember um 14 Uhr, ebenfalls auswärts beim TSV 1860 München. Weitere Informationen über den SV Waldhof Mannheim gibt es unter www.waldhof-mannheim.de.

Text Michael Sonnick

INSERAT



ANITA HAUCK