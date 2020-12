Mannheim – Die Adler Mannheim bestreiten in Bremerhaven das Halbfinale

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 10. Dezember um 19.30 Uhr, bestreiten die Adler Mannheim das Halbfinale im Eishockey Magenta-Sport-Cup bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Das zweite Halbfinale wird dann ein Tag später am Freitag zwischen der Düsseldorfer EG und Red Bull München ausgetragen. Die DEG mit Trainer Harold Kreis, der früher in Mannheim spielte, hatte 3:0 bei den Krefeld Pinguinen gewonnen. Das Vorbereitungsturnier findet vor dem Beginn der schon zweimal verschobenen Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) statt, die am 17. Dezember beginnen soll.

Text Michael Sonnick