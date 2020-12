Mainz – Dreyer/Bätzing-Lichtenthäler: Zusammenarbeit der Krankenhäuser bei Versorgung von COVID-Patientinnen und -Patienten funktioniert

Mainz/Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.

„Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz ergreifen eine Reihe von Maßnahmen, um das Risiko von Ansteckungen mit dem Corona-Virus in Krankenhäusern zu minimieren. Die Versorgung der COVID-Patientinnen und -Patienten ist in allen Regionen des Landes trotz der insgesamt hohen Fallzahlen in den Krankenhäusern sichergestellt“, so das Fazit einer gemeinsamen Videokonferenz von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler mit Vertreterinnen und Vertretern der Krankenhäuser und der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz.

„Die Zahl der Corona-Erkrankten in unseren Krankenhäusern steigt weiter an. Das ist für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Gesundheitswesen eine große Herausforderung. Gleichzeitig beobachten wir, dass es in Krankenhäusern zu Ansteckungen kommt. Das müssen wir mit klaren Regelungen verhindern“, so die Ministerpräsidentin, die nach der letzten Bund-Länder-Schalte angekündigt hatte, zu einem Austausch darüber einzuladen. Sie dankte den Krankenhäusern für ihr hohes Engagement während der Corona-Pandemie: „Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen tragen durch ihren unermüdlichen Einsatz Sorge für die Versorgung der Patienten und Patientinnen, ihnen gilt mein aufrichtiger Dank. Um die Belastungen der Krankenhäuser zu begrenzen und möglichst abzumildern, müssen die Infektionszahlen dauerhaft verringert werden“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer.

Sie appellierte an die Menschen in Rheinland-Pfalz, sich unbedingt an die Hygiene- und Abstandsregeln und die Kontaktbeschränkungen zu halten.

Gesundheitsministern Sabine Bätzing-Lichtenthäler schloss sich diesem Appell an und wies darauf hin, dass durch verantwortungsvolles Verhalten auch das Risiko eines Eintrags von Infektionen in die Krankenhäuser verringert und damit zusätzliche Belastungen für das Personal vermieden werden können. Sie zeigte sich zugleich erfreut, dass die Krankenhäuser bei dem Gespräch sehr positiv über gegenseitigen Hilfestellungen und den regelmäßigen Austausch untereinander sowie mit dem Gesundheitsministerium berichtet haben: „Die Videokonferenz mit den Krankenhäusern hat gezeigt, dass sich das COVID-Versorgungskonzept des Landes, nach dem die großen Krankenhäuser der Maximal- und Schwerpunktversorgung die Koordinationsfunktion in ihren jeweiligen Versorgungsregionen übernehmen, bewährt hat“, sagte Bätzing-Lichtenthäler.

In den letzten Wochen gab es trotz aller Schutzvorkehrungen auch innerhalb der Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz immer wieder Ansteckungen mit dem Corona-Virus. Neben den Folgen für die Betroffenen können diese, wenn sie in größerem Umfang auftreten, infolge der damit verbundenen Personalausfälle auch die Versorgung in den Krankenhäusern beeinträchtigen. Ansatzpunkte für die Krankenhäuser sind neben den Testungen der Patientinnen und Patienten vor Aufnahme insbesondere auch regelmäßig durchgeführte Testungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daneben kommt der konsequenten Umsetzung der Maskenpflicht in den Krankenhäusern – wobei in sensiblen patientennahen Bereichen FFP-2-Masken zum Einsatz kommen sollten – eine sehr hohe Bedeutung zu. In unterschiedlicher Weise haben die Krankenhäuser zudem Aktivitäten bis hin zu Kampagnen gestartet, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Besucherinnen und Besucher für die Notwendigkeit dafür zu sensibilisieren, stets die Hygiene- und Abstandsregelungen zu befolgen. Auch die Früherkennung durch Fiebermessung und das erleichterte Nachverfolgen von Infektionen auf Basis von Kontakttagebüchern der Beschäftigten sind hilfreiche Maßnahmen um Ansteckungswege zu identifizieren und Infektionsketten zu unterbrechen.

