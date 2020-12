Höchst im Odenwald – Vermisste Frau aufgefunden

Meppen/Mannheim. Der SV Waldhof Mannheim hat das Nachholspiel am Dienstag in der 3. Fußball-Liga beim SV Meppen mit 0:2 verloren. Die Emsländer gingen in der 22. Minute durch einen Freistoß aus 30 Metern von Hassan Amin mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeitpause (45.+4) sorgte Lars Bünning für den 2:0 Endstand. Die Waldhöfer hatten ... Mehr lesen »