Heidelberg – Absage der langen Einkaufs-Nacht

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.

Der Citymarketingverein Pro Heidelberg bedauert sehr, die lange Einkaufs-Nacht, die für den 12.12.2020 geplant war, absagen zu müssen.

Seit dem Wochenende gelten in mehreren Städten und Gemeinden im Umland von Heidelberg bereits verschärfte Hotspot-Beschränkungen. In Heidelberg sind die Infektionszahlen zuletzt ebenfalls weiter gestiegen. Auch wenn im Stadtgebiet die 7-Tage-Inzidenz von 200 Infektionen pro 100.00 Einwohner aktuell nicht erreicht ist, so ist es in Zeiten von Kontaktbegrenzung und nächtlichen Ausgangssperren in Nachbarkommunen nicht der Moment, um mit einem Event zusätzlich Menschen in die Stadt zu locken.

„Nach Rücksprache mit der Stadt Heidelberg haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Einkaufs-Nacht vorsorglich abzusagen“, so Susanne Schaffner, Vorsitzende des Citymarketingvereins Pro Heidelberg. „Gerade ich habe mich sehr auf dieses Event gefreut, doch aufgrund der aktuellen Entwicklungen müssen wir als Händlergemeinschaft Verantwortung übernehmen und mit dazu beitragen, die Pandemie einzudämmen.“

Die verlängerten Öffnungszeiten bis 22 Uhr sollten den Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bieten, außerhalb der gewohnten Stoßzeiten ihre Weihnachtseinkäufe zu tätigen. Erfahrungsgemäß zieht ein solcher Aktionstag aber den ganzen Tag über zahlreiche Besucher in die Stadt. „Mit Blick auf die Nachbarstädte und -gemeinden, die bereits verstärkten Maßnahmen unterliegen, möchten wir alles dafür tun, damit man in Heidelberg so lange wie möglich ohne zusätzliche Beschränkungen einkaufen gehen kann“, so Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin des Vereins. Pro Heidelberg appelliert daher an alle Besucher und Kunden, auch weiterhin beim Einkauf Rücksicht aufeinander zu nehmen, indem man konsequent Maske trägt, Hände desinfiziert und Abstand hält. „Die bisherige Adventszeit hat gezeigt, dass die meisten Heidelberger und anderen Besucher diszipliniert und geduldig sind beim Einkaufen.“ so Schaffner. „Ein großer Dank an all die Kunden, die den lokalen Handel durch ihren Einkauf unterstützen. Sie sorgen dafür, dass es hoffentlich auch in Zukunft diese bunte Mischung aus Filialisten und inhabergeführten Geschäften gibt, die Heidelberg so besonders macht.“

Damit der Weihnachtseinkauf in den nächsten zwei Wochen so entspannt und sicher wie möglich ist, empfiehlt Pro Heidelberg e.V. frühzeitig Geschenke zu besorgen, zum Einkaufen auch die Randzeiten am frühen Vormittag und am Abend zu nutzen und vor allem Verständnis zu haben, wenn es in oder vor den Geschäften doch mal etwas länger dauert. Zudem können die Kunden den umfassenden Service nutzen, den viele der Heidelberger Händler bieten, sei es zum Beispiel eine Beratung außerhalb der Öffnungszeiten, Personal Shopping per elektronischer Medien oder ein Lieferservice. Eine Übersicht zahlreicher Betriebe mit Lieferservice oder Online-Angeboten findet man auf www.vielmehr.heidelberg.de. Alle dort gelisteten Betriebe sind zudem auch Akzeptanzstellen für die Dankeschein-Aktion der Stadt Heidelberg, bei der Heidelberger Bürger Ihren Lieblingsbetrieb, -verein, etc., unterstützen können.

INSERAT



ANITA HAUCK

QUelle: Pro Heidelberg e.V.