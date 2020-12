Worms – Neuerscheinung: Wormser Heimatjahrbuch 2021

Worms / Metropolregio Rhein-Neckar(red/ak/Kultur und Veranstaltungs GmbH Worms) – Auch in diesem schwierigen Jahr ist ein neues Heimatjahrbuch der Stadt Worms erschienen. „Kompass Osteuropa“ lautet das Motto des Kultursommers Rheinland-Pfalz, an dem sich die diesjährige Ausgabe orientiert. Neben Porträts von Menschen aus der Ukraine, Polen, Bulgarien und Rumänien ist der erste Teil einer berührenden Fluchtgeschichte zu lesen sowie über eine Wanderung auf den Spuren einer Mutter, die nach dem Einmarsch der Russen fliehen musste. Ein höchst spannender Bericht über das wechselhafte deutsch-polnische Verhältnis im Lauf der Jahrhunderte und eine Bücherreise in den europäischen Osten runden das Thema ab.

„Worms 2021– Heimatjahrbuch für die Stadt Worms“. Der mittlerweile 16. Band aus der Reihe ist ab sofort im Buchhandel unter der ISBN 978-3-947884-27-8 sowie unter www.worms-verlag.de für 12 Euro erhältlich.

INSERAT



ANITA HAUCK

Nachdem in den vergangenen Jahren alle Wormser Stadtteile vorgestellt wurden, wendet sich das Heimatjahrbuch nun einzelnen Stadtvierteln zu. Dieses Mal ist es die Karl-Marx-Siedlung, die kenntnis- und bilderreich aufgearbeitet wurde. Das große Porträt beschäftigt sich mit Captain Neil van Steenberg, der nach der Kapitulation 1945 vom 20. März bis 10. Juli erster Stadtkommandant von Worms war. In der Rubrik Worms vor 100 Jahren wird das Reichstagsjubiläum von 1921 ausführlich betrachtet. Es gibt interessante Themen zur Stadtgeschichte. Wer beispielsweise war der Mann auf Wasserskiern, der im Juni 1900 auf dem Rhein spazieren ging? Wer war die älteste Schülerin im Altsprachlichen Gymnasium? Wie verschaffte sich Pfarrer Johannes Weil bei den Kindern Respekt? Über ein Netzwerk von Städten, die das jüdische Erbe europaweit pflegen, wird berichtet, Wormser Institutionen beschreiben ihre Arbeit, Menschen, die sich aktiv in die Gesellschaft einbringen, werden vorgestellt. Der Wormser Künstler Klaus Krier, der in diesem Jahr 80 wurde, wird von einem Freund und Kollegen gewürdigt und vieles mehr.

Im Umweltbereich und im Sport geht es um das aktuelle Thema Mobilität und um die Schaffung neuer Lebensräume für Wildbienen, um Schwimmunterricht und Reha-Sport. Und natürlich waren auch wieder Erzähler und Dichter am Werk. Rudolf Uhrig hat wieder tolle Fotos für den Kalender geliefert.

Das Heimatjahrbuch 2021 wurde mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Worms-Alzey-Ried produziert und ist im Worms Verlag erschienen. Es ist bei allen Buchhandlungen erhältlich.

Das Buch

Worms 2021 – Heimatjahrbuch der Stadt Worms

Kompass Osteuropa

Worms Verlag

ISBN 978-3-947884-27-8

274 Seiten, Preis: 12 Euro