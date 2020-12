Schifferstadt – 18.12.: Letzter Wochenmarkt in 2020

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, 18. Dezember findet letztmalig in 2020 der Schifferstadter Wochenmarkt auf dem Schillerplatz statt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, entfallen die Markttage am 25. Dezember und 1. Januar wegen der Weihnachtsfeiertage und Neujahr. Der Wochenmarkt startet wieder im neuen Jahr am Freitag, 8. Januar 2021.

