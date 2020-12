Mannheim – Mannheim auf dem Siegertreppchen beim Landeswettbewerb „Gründungsfreundliche Kommune 2020/2021“

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Stadt Mannheim unterstützt seit über zwanzig Jahren Gründerinnen und Gründer sowie innovative Startups und zählt zu den Spitzenreitern, was die Anzahl der Neugründungen in Baden-Württemberg betrifft. Für seine umfangreiche und herausragende Existenzgründungsförderung gewann Mannheim jetzt in der Kategorie „Stadt“ den mit 5.000 Euro dotierten 3. Platz im Landeswettbewerb „Start-up BW Local – gründungsfreundliche Kommune 2020/2021“. Mit dem Wettbewerb möchte die Landesregierung Baden-Württemberg den Ausbau gründungsfreundlicher Strukturen vorantreiben und die Gründungsdynamik des Landes erhöhen. Für die virtuelle Finalrunde am 3. Dezember hatten sich neun von insgesamt 40 teilnehmenden Kommunen in drei Kategorien qualifiziert. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim produzierte eigens für das Finale einen Kurzfilm über die Gründungsstadt und die Angebote für Gründerinnen und Gründer.

Startup-Ökosystem Mannheim

Acht Gründungszentren, zahlreiche Beratungs- und Qualifizierungsprogramme, eigene Finanzierungsprogramme, die Vermittlung regionaler und internationaler Kontakte und die Verleihung des MEXI als bedeutendster regionaler Existenzgründungspreis in Deutschland: Die unter dem Label NEXT MANNHEIM gebündelten Angebote für Existenzgründerinnen und Existenzgründer sowie die zukünftigen Schwerpunkte im Bereich Nachhaltigkeit, wie „Social Economy“ und „Green Tech“, überzeugten die Jury des Landeswettbewerbs. „Über die Auszeichnung haben wir uns sehr gefreut. Dies zeigt, dass sich die Förderung von Existenzgründungen, sei es durch die Bereitstellung von kostengünstigen Räumlichkeiten, Beratung und Coaching oder finanzielle Förderprogramme, als erfolgreich und nachhaltig erweist“, so Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch.

Attraktive Gründungsinfrastruktur, individuelle Beratung und Förderung

Mit Unterstützung des Landes, der EU und des Gemeinderates investierte Mannheim zielgruppenorientiert in den Ausbau der lokalen Gründungsinfrastruktur. Entstanden sind Gründungs- und Kompetenzzentren für die Musikwirtschaft, Female Business, die Kreativ- und Textilwirtschaft, die Medizintechnologie und das MAFINEX-Technologiezentrum. Die Vernetzung der verschiedenen Branchen sowie von Hochschulen, Startups und Industrie steht im Fokus des derzeit neu entstehenden Acceleration-Centers. Dem Thema Nachhaltigkeit widmen sich die neuen Schwerpunktbereiche „Social Economy“ und „Green Tech“. Im Mai 2021 wird Mannheim gemeinsam mit der EU-Kommission den „European Social Economy Summit“ ausrichten. Das geplante „Innovationszentrum Green Tech“ könnte 2024/2025 an den Start gehen.

Neben vielfältigen Beratungs- und Qualifizierungsprogrammen zeichnet sich die Gründungsstadt Mannheim durch drei Eigenprogramme zur Finanzierung aus: KreaSocTech für Kreativwirtschafts-, Social Economy- und Tech-Gründungen, das Business Angels Netzwerk für die Vermittlung von Kapitalgebern und der Beteiligungsfonds Wirtschaftsförderung Mannheim für Unternehmen in der Seed beziehungsweise Startup-Phase bis zum fünften Jahr nach der Gründung. Das Preisgeld aus dem Landeswettbewerb in Höhe von 5.000 Euro fließt in den weiteren Ausbau der Mannheimer Gründungsaktivitäten.