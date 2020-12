Mannheim – Aktuelles zu #Corona – Weitere Einschränkungen – Friseure, Barbershops und Sonnenstudios müssen wieder schließen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.

1. Aktuelle Fallzahlen

2. Stadt Mannheim ändert Allgemeinverfügung – Erlass des Sozialministeriums

1. Aktuelle Fallzahlen – Zahl der nachgewiesenen Corona-Fälle erhöht sich auf 5764/Drei weitere Todesfälle in Mannheim

Dem Gesundheitsamt wurden bis heute Nachmittag, 07.12.2020, 16 Uhr, 101 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion gemeldet. Die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim erhöht sich auf insgesamt 5764.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim bestätigt heute drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mannheim. Zwei über 80 Jahre alten Frauen sind in einem Mannheimer Krankenhaus verstorben. Eine über 90 Jahre alte Frau verstarb in einer Pflegeeinrichtung. Insgesamt hat es in Mannheim seit Beginn der Pandemie 68 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben.

Das Gesundheitsamt nimmt Kontakt zu den positiv getesteten Fällen auf, sobald der Laborbefund im Gesundheitsamt vorliegt. Im ersten Schritt ermittelt das Gesundheitsamt die Kontaktpersonen der nachgewiesen Infizierten, insbesondere im Bereich der sogenannten vulnerablen Gruppen. Diese werden nach Entscheidung und fachlicher Einschätzung durch das Gesundheitsamt auf das Virus getestet.

Die Mehrzahl der positiven Fälle stammt von Infektionen im direkten Kontakt, also engen Kontaktpersonen von bereits positiv gemeldeten Fällen, die sich auch schon in Quarantäne befinden. Immer wieder sind auch Cluster (Anhäufung von Fällen in bestimmten Gruppen z.B. Betrieb, Familien und Heime, etc.) zu beobachten.

Alle beteiligten Ärzte, Gesundheitsbehörden sowie das Kompetenzzentrum Gesundheitsschutz am Landesgesundheitsamt arbeiten dabei eng zusammen. Die weit überwiegende Zahl aller in Mannheim bislang nachgewiesenen Infizierten zeigen nur milde Krankheitsanzeichen und können in häuslicher Quarantäne verbleiben.

Bislang sind in Mannheim 3922Personen genesen, die häusliche Quarantäne wurde bei ihnen aufgehoben. Damit gibt es in Mannheim 1774 akute Fälle.

Inzidenzzahl

Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner sich in einem bestimmten Gebiet insgesamt in den vergangen sieben Tagen angesteckt haben.

Die für Mannheim maßgebende Inzidenzzahl ist die vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg veröffentlichte Zahl.

Inzidenzzahl Stadt Mannheim, Stand 07.12.2020 16:00 Uhr

232,1

2. Stadt Mannheim ändert Allgemeinverfügung – Erlass des Sozialministeriums

Nachdem die Stadt Mannheim am 4. Dezember mit einer neuen Allgemeinverfügung nächtliche Ausgangsbeschränkungen und Verschärfungen in Alten-und Pflegeheimen angeordnet sowie ein Verbot für Veranstaltungen und Schulsport ausgesprochen hat, passt sie ihre Allgemeinverfügung nun an den neuen Erlass des Sozialministeriums an, der Kommunen mit einer 7-Tages-Inzidenz über 200 dazu verpflichtet, weiterreichende Maßnahmen anzuordnen. In Mannheim liegt der Inzidenzwert seit dem 15.11.2020 ununterbrochen über 200.

Unverändert bestehen:

– eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21 und 5 Uhr des Folgetages bis zum 14.12.2020,

– Schutzmaßnahmen in Alten- und Pflegeeinrichtungen

– die Schließung von öffentlichen und privaten Sportstätten auch für den Schulsport sowie

– ein Veranstaltungsverbot.

Neu werden auf Basis der Vorgaben des Landes angeordnet:

– Kontaktbeschränkungen auf zwei Haushalte und maximal fünf Personen – ohne dass für in gerader Linie Verwandte oder Partner aus anderen Haushalten eine Ausnahme besteht,

– die Schließung von Friseurbetrieben, Barbershops und Sonnenstudios,

– ein Verbot von Verkaufsaktionen und Rabattaktionen im Einzelhandel,

– ein Verbot zur Durchführung von Floh- oder Jahrmärkten,

– die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auf Baustellen, auch im Freien.

Die neue Allgemeinverfügung ist einsehbar unter https://www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/aktuelle-rechtsvorschriften und tritt am morgigen Dienstag, 8. Dezember, im Kraft. Die Beschränkungen im Einzelhandel gelten erst ab Mittwoch, 9. Dezember. Auch Frisörbetriebe, Barbershops und Sonnenstudios müssen erst am Mittwoch schließen.

Quelle Stadt Mannheim / Bild MRN News Archiv