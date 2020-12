Ludwigshafen – Schutzengel auch über die Weihnachtsfeiertage – Malteser Hausnotruf gibt Familien Sicherheit

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Malteser Hausnotruf ist auch über die Feiertage rund um die Uhr erreichbar. „Das ist gut zu wissen“, sagt Seniorin Rita Fuchs. „Denn in diesem Jahr wird mich aufgrund von Corona nur ein Teil der Familie und auch nur für kürzere Zeit besuchen. Wenn an den anderen Feiertagen etwas passiert, habe ich mit dem Hausnotruf ein Gefühl der Sicherheit.“ Aus Erfahrung berichtet die 82-jährige: „Eines Nachts bin ich auf dem Weg zum Bad gefallen. Ich konnte nicht mehr aufstehen und mein Bein tat weh. Da drückte ich sofort auf den Knopf an meinem Handgelenk.“ Innerhalb kurzer Zeit waren die Malteser bei ihr zu Haus und haben ihr geholfen. Zum Glück war nichts gebrochen. „Mit dem Knopf am Handgelenk weiß ich: die kommen sofort! Auch an Weihnachten sind sie im Hintergrund als Schutzengel da“, so die Seniorin. „Vor allem an Weihnachten zeigt die Erfahrung, wie wichtig es ist, dass die Zentrale besetzt ist“, sagt Stefan Bauer, Leiter des Hausnotrufs der Malteser in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

ANITA HAUCK

In der Vergangenheit gab es viele Anrufe, oft von älteren Menschen, die durch ihre Einsamkeit schon mal eher auf den Knopf drückten, auch wenn es kein Notfall war. „Das ist verständlich. Letztes Jahr gab es fast über 260 Anrufe diesbezüglich. Dazu kamen 406 Anrufe die Alltagsdinge betrafen, zum Beispiel wenn etwas im Haushalt nicht funktionierte. Aber nicht zu vergessen: über die Weihnachtsfeiertage gab es auch 2.066 Notrufe“, so Bauer.

Für den Anschluss und die Bedienung des Hausnotrufs benötigt man lediglich einen Telefon- und einen Stromanschluss. Das Gerät wird installiert und erklärt. Da der Hausnotruf ein anerkanntes Pflegemittel ist, können die Kosten von der Pflegekasse übernommen werden. Die Malteser beraten und sind beim Antragstellen behilflich.

Kontakt & weitere Informationen:

Malteser Hilfsdienst

Frau Petra Biundo

Leitung Malteser Hausnotruf im Bezirk Speyer

Tel. 0621-5861615

Mail: petra.biundo@malteser.org

Quelle: Malteser