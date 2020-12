Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Glücklicherweise glimpflich ging ein Hubschrauberabsturz heute am frühen Nachmittag auf dem Flugplatz in Speyer aus. Ein 63-jähriger Flugschüler aus Mörfelden – Walldorf startete zu einem Alleinflug, der Teil seines Ausbildungsprogramms ist. In einer Höhe von 50 – 100 Metern stellte er das Nachlassen der Drehzahl fest und meldete Motorprobleme an den Tower. Um ... Mehr lesen »