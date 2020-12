Ludwigshafen – Dank aufmerksamer Zeuginnen – Zwei Fälle von Unfallflucht geklärt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Einer 40-Jährigen ist es zu verdanken, dass am 07.12.2020 ein Fall von Unfallflucht geklärt werden konnte. Sie war gegen 18:50 Uhr die Bürgermeister-Grünzweig-Straße entlang gefahren, als der Fahrer vor ihr das parkende Auto einer 84-Jährigen sowie das Fahrzeug eines 83-Jährigen touchierte. Als der Unfallverursacher nicht anhielt, um sich um den Schaden zu kümmern, reagierte sie geistesgegenwärtig, merkte sich das Kennzeichen und rief die Polizei. An den drei unfallbeteiligten Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 1.000 Euro. Auch in der Industriestraße reagierte eine Unfallzeugin vorbildlich. Sie hatte am 07.12.2020, gegen 13 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz beobachtetet, wie eine Frau beim Rangieren das parkende Auto einer 37-Jährigen beschädigte. Als sich die Unfallverursacherin nicht um den Schaden zu kümmern schien und sich vom Unfallort entfernte, merkte sie sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Am Auto der 37-Jährigen war ein Schaden von etwa 1.200 Euro entstanden.

Bislang leider nicht geklärt ist ein Fall von Fahrerflucht, der sich am 07.12.2020, gegen 15:30 Uhr in der Frankenthaler Straße ereignete. Hier streifte eine bislang unbekannte Person mit ihrem silbernen Mercedes-Benz im Vorbeifahren den Golf einer 49-Jährigen und verursachte einen Sachschaden von mindestens 200 Euro. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 zu melden. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegengenommen.