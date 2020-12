Landau – Zum Dank für großartige Arbeit: ESW beschenkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützt lokale Gastronomie

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Stadt Landau) – Gutschein statt Weihnachtsessen: Mit einer kreativen Idee hat die EnergieSüdwest AG in der aktuellen Vorweihnachtszeit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine Freude gemacht und gleichzeitig die Gastronomie in Landau und Umgebung unterstützt. Weil die traditionelle Weihnachtsfeier des Unternehmens Corona-bedingt ausfallen muss und Restaurants weiterhin geschlossen bleiben, hat die Geschäftsführung in diesem Jahr zusätzlich zum üblichen Gutschein für einen Tannenbaum auch einen Essensgutschein im Wert von jeweils 40 Euro für ein Restaurant nach Wahl an die Belegschaft verschenkt.

„Diese besondere Vorweihnachtszeit meistert man am besten mit besonderen Ideen“, so ESW-Vorstand Dr. Thomas Waßmuth. „Nach diesem schweren Jahr, in dem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großartige und systemrelevante Arbeit geleistet haben, wollten wir auf keinen Fall auf ein Dankeschön an die Belegschaft verzichten und haben uns darum getreu dem Motto »support your locals« für die Gutschein-Variante entschieden.“