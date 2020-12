Landau – Per Mausklick zum Kinderbetreuungsplatz – Online-Portal KitaKids Landau geht am 1. Januar 2021 an den Start

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Über 30 Kitas unterschiedlicher Träger stehen den Landauerinnen und Landauern für die Betreuung ihrer Sprösslinge zu Verfügung. Doch welche davon ist die richtige? Einen Überblick über das Angebot in der Südpfalzmetropole mit weiterführenden Informationen zu den einzelnen Einrichtungen sowie die Möglichkeit, den Nachwuchs direkt für einen Platz in der Wunscheinrichtung vorzumerken, bietet ab Januar 2021 das neue Online-Portal „KitaKids Landau“. „Eltern ist es wichtig, die passende Einrichtung für ihre Kinder zu finden. Wer also zukünftig einen Kita-Platz sucht, bekommt im Portal KitaKids Landau alle Plätze gefiltert und passgenau auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten angezeigt und kann die Platzsuche, die Vormerkung und auch die Terminvergabe für die persönliche Anmeldung bequem von zuhause aus durchführen“, erklärt Oberbürgermeister und Jugenddezernent Thomas Hirsch.

„Die Stadt Landau ist eine familiengerechte und familienfreundliche Kommune; wir belegen seit Jahren landesweit Spitzenplätze bei der Kinderbetreuung“, so der OB weiter. Aktuell stellt die Stadt Landau 1.962 Betreuungsplätze in 31 Einrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahren zur Verfügung, davon alleine 660 Plätze für Kinder unter 3 Jahren. Das Betreuungsportal, das vollumfänglich von der Stadt getragen wird und somit auch für die einzelnen Einrichtungen mit keinerlei Kosten verbunden ist, sei eine gute Investition, um Eltern mit Betreuungsanbieterinnen und -anbietern einfach in Kontakt zu bringen und eine hohe Transparenz bei der Platzvergabe zu schaffen.

Das Kinderbetreuungsportal KitaKids Landau ist ab dem 1. Januar 2021 online unter www.webkita1.de/kitakids-landau zu finden, wird aber auch über die städtische Internetseite www.landau.de erreichbar sein. Wer sich nur über die einzelnen Betreuungsstätten informieren möchte, braucht sich nicht zu registrieren. Eine Anmeldung ist erst erforderlich, wenn ein passendes Betreuungsangebot gefunden wurde und man eine Platzvormerkung vornehmen möchte.Die Stadtverwaltung bittet Eltern, die bereits Betreuungsplätze für ihre Kinder in den einzelnen Einrichtungen vorgemerkt haben, sich bei KitaKids Landau zu registrieren und dort die bereits vorgenommenen Vormerkungen zu ersetzen und gerne auch zu erweitern. Im Portal besteht auch die Möglichkeit, Priorisierungen vorzunehmen. Bei Fragen und für weitere Informationen können sich interessierte Eltern an die städtischen Mitarbeiterinnen der Abteilung Kinderbetreuung und Finanzen des Stadtjugendamts, Frau Schmitt und Frau Beck, wenden. Diese sind entweder telefonisch unter 0 63 41/13 51 13 oder 0 6341/13 51 14 oder per Mail an susanne.schmitt@landau.de oder gisela.beck@landau.de zu erreichen.

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz.